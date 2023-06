Bird Box: Barcellona, apocalisse cieca nel trailer ufficiale dello spin-off Netflix

A quasi un mese dal primo teaser trailer di Bird Box: Barcellona, il secondo capitolo della fortunata saga post-apocalittica creata e distribuita in esclusiva da Netflix è tornato a mostrarsi con un primo trailer integrale.

Come anticipato dal filmato promozionale - disponibile all'interno dell'articolo - Bird Box: Barcellona è un'espansione del film con Sandra Bullock che ha conquistato il pubblico di abbonati nel 2018, diventando uno dei più grandi successi di sempre per la piattaforma di streaming: dopo che una forza misteriosa ha decimato la popolazione mondiale, Sebastian deve affrontare un viaggio per la propria sopravvivenza attraverso le strade desolate di Barcellona, mentre stringe alleanze difficili con altri sopravvissuti e cerca di fuggire dalla città affrontando minacce inaspettate e sempre più pericolose e sinistre.

Bird Box: Barcellona è diretto da Alex Pastor e David Pastor (Carriers, Self/Less), e include nel cast Mario Casas nei panni di Sebastián, Naila Schuberth nei panni di Sophia, Georgina Campbell (Barbarian), Diego Calva (Babylon), Alejandra Howard, Lola Dueñas, Patrick Criado, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner, Leonardo Sbaraglia e Celia Freijeiro. La data d'uscita è fissata per il prossimo 14 luglio, in esclusiva su Netflix.

Ricordiamo che dalla sua uscita Bird Box, adattamento cinematografico del romanzo del 2014 "La morte avrà i tuoi occhi" di Josh Malerman, è diventato il film più visto nella storia di Netflix nella finestra temporale dei primi 28 giorni di disponibilità sulla piattaforma, con un record di 282,02 milioni di ore visualizzate superato solo nel 2021 da Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Oltre a questo primo spin-off, il franchise continuerà anche con Bird Box 2, adattamento del secondo libro della saga.