Bird Box 2, l'autore del romanzo originale conferma il sequel targato Netflix

L'incredibile successo del primo capitolo di Bird Box era già buon sintomo per sperare in un sequel, che stando allo stesso sceneggiatore del romanzo originale, Josh Malerman -a breve nuovamente in libreria con il secondo capitolo -, sarebbe effettivamente in lavorazione in quel di Netflix, anche se non c'è ancora conferma ufficiale.

Il sequel intitolato Malorie, come il nome della protagonista interpretata nel film live action di Suasanne Bier da Sandra Bullock, uscirà negli store americani il 21 luglio, e proprio nel corso di una recente intervista per la promozione del romanzo lo stesso Malerman ha confermato la lavorazione del secondo capitolo dell'adattamento cinematografico, rivelando:



"Purtroppo non posso dire molto, ma posso confermare che il film è in fase di sviluppo. A volte è strana, tutta questa segretezza, ma sono in gioco e non posso dire nient'altro". Parlando comunque di Malorie, l'autore ha dichiarato che il film non ha influenzato il suo stile di scrittura, solo che ora nei panni della protagonista immagina ovviamente la Bullock:



"Per scriverlo mi ci è voluto lo stesso tempo del primo romanzo. Soprattutto, come fai oggi a non scrivere una storia senza ragionare in modo cinematografico? Siamo cresciuti con il cinema. Quindi Bird Box l'ho sempre visto dall'inizio in questo modo. Quando scrissi il primo non avevo in mente Sandra Bullock come protagonista, ma con il secondo non me la toglievo dalla testa".



Vi lasciamo alla recensione di Bird Box.