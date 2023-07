Bird, Barry Keoghan completamente tatuato nelle prime immagini dal set

La star di Gli spiriti dell'isola Barry Keoghan è impegnato in questo periodo sul set del nuovo film di Andrea Arnold, Bird, nel quale interpreta il ruolo del protagonista. Nelle ultime ore sui social sono comparse le prime immagine che lo ritraggono a bordo di uno scooter e con il corpo quasi completamente ricoperto di tatuaggi.

Dietro a Keoghan nelle immagini si vede un giovanissimo attore aggrappato alla star e impegnato nelle riprese. Al momento non ci sono grandi indizi sul personaggio di Keoghan e sulla trama del film in generale.



Andrea Arnold è nota per aver vinto l'Oscar al miglior cortometraggio nel 2005 per Wasp e per una filmografia piuttosto scarna dal punto di vista della quantità di lavori per il grande schermo ma estremamente apprezzata dalla critica.

Sinora il suo film che ha ottenuto maggior successo anche tra il pubblico è American Honey, uscito nel 2016, con protagonisti Sasha Lane, Shia LaBeouf e Riley Keough. Su Everyeye potete trovare il trailer di American Honey, uscito nelle sale nel 2016.



Barry Keoghan è uno degli attori maggiormente in ascesa a Hollywood e di recente ha ricevuto il plauso della critica per la sua performance in Gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh, grazie al quale ha ottenuto la prima candidatura al premio Oscar quale miglior attore non protagonista.

In uno dei prossimi progetti Barry Keoghan sarà Billy the Kid nel film di Bart Layton.