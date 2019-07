Birba - Micio Combinaguai: una clip esclusiva per il film animato in arrivo il 18 luglio

Il prossimo 18 luglio la Notorious Pictures porterà nelle sale italiane Birba - Micio Combinaguai, nuovo frizzante e colorato film d'animazione di cui vi proponiamo una clip esclusiva in Italiano.

Questa la sinossi ufficiale del film: "Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo in città con suo figlio Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa ed avventurarsi alla ricerca di Miciolandia. Per ritrovare suo figlio, Oscar deve superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un pappagallo."

Nella clip, che potete trovare in calce alla notizia, vediamo Oscar e un pappagallo che collaborano per recuperare un'I-Pad che contiene al suo interno delle foto di Birba: dopo aver fallito il tentativo di recuperare l'oggetto dalle mani di una bambina, i due devono affrontare un stormo di corvi tutt'altro che amichevole.

Diretto da Gary Wang, Birba - Micio Combinaguai sarà disponibile al cinema a partire dal 18 luglio.