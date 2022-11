Bioshock, a che punto è il film? Il regista promette: 'Rispetterà il videogame'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Francis Lawrence ha avuto modo di rivelare qualche dettaglio in più sul primo film di Bioshock, uno dei tanti adattamenti cinematografici a base di videogame attualmente in produzione in casa Netflix.

Parlando con Collider, Lawrence ha parlato del suo rapporto di lavoro con Netflix per il film di BioShock e di come questa dinamica gli permetterà di onorare il tono e le atmosfere del videogame. Pur senza rivelare troppi dettagli su ciò che il pubblico può aspettarsi dal suo adattamento di BioShock, Lawrence ha anche rivelato di aver lavorato a stretto contatto con Take-Two Interactive, l'editore del videogame, e Ken Levine, il responsabile creativo del gioco. Ecco che cosa ha detto:

“Ci sono sempre discussioni sulla classificazione del film e sul tono da usare. Non voglio addentrarmi troppo in questo aspetto ora come ora perché siamo ancora alle prime fasi del processo, ma di certo posso dire che non mi sono sentito soffocato in alcun modo da Netflix. Voglio dire, fondamentalmente io e Cameron MacConomy, che lavora con me, stiamo facendo quello che vogliamo fare con Bioshock, il che è fantastico. Il film rimarrà molto fedele al gioco, e ci consultiamo molto spesso con Take-Two e Ken Levine per trovare insieme la giusta strada".

Di recente, Francis Lawrence ha anche parlato dell'attesissimo sequel di Constantine con Keanu Reeves, altro film sul quale sta lavorando.