Bioshock di Netflix è scritto dall'autore di Blade Runner 2049: quale videogioco adatterà?

Gli aggiornamenti sul film di Bioshock di Netflix continuano, con il regista assegnato al progetto Francis Lawrence ha ha commentato l'attuale stato della produzione durante una nuova intervista promozionale.

Un film tratto dal noto videogame è in lavorazione fin dal 2007, ma all'epoca i piani iniziali per quel progetto andarono in fumo a causa di un budget stimato troppo alto e di una sceneggiatura rated-r che avrebbe limitato gli incassi. Da qualche tempo, Netflix sta cercando di dare vita a BioShock dopo che negli ultimi anni diversi adattamenti live-action e non dal mondo dei videogiochi hanno trovato grande successo sia al cinema che in televisione, e il regista Francis Lawrence ne ha parlato con il Post Credit Podcast.

"Prima dello sciopero, quando stavamo lavorando alla sceneggiatura, il progetto era già ad uno stato molto avanzato, al punto che speravo di poter avviare la fase di ricerca di cast e location di lì a poco", ha detto Lawrence. "Posso dire al momento che abbiamo una bozza di sceneggiatura di sono davvero, davvero soddisfatto e che amo davvero. É firmata da Michael Green, che oltre ad essere un mio amico ha scritto anche Blade Runner 2049, e lo reputo un copione davvero bello ed emozionante." Inoltre, Lawrence ha anche spiegato che il film è incentrato solo sull'adattamento del primo capitolo della saga di videogame, quindi i fan farebbero meglio a non aspettarsi elementi tratti da BioShock 2 o BioShock Infinite.

Continuate a seguirci per tutti i futuri aggiornamenti sul progetto.