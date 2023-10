BioShock, i lavori sul film procedono: 'La chiamata di Netflix a sciopero appena finito'

Il mondo del cinema sta attingendo sempre di più dall’universo videoludico e dai titoli più gettonati dai fan. Una delle trasposizioni più chiacchierate e attese è certamente quella di BioShock, titolo amatissimo dai videogiocatori di tutto il mondo. Lo sceneggiatore dell’adattamento ha rilasciato nuove informazioni sulla probabile data d’uscita.

Dopo aver parlato del rumor riguardante una serie tv su BioShock, torniamo a parlare del film ispirato al prodotto 2K Games per riportare le parole dello sceneggiatore Michael Green, che, in un’intervista con Collider, ha spiegato a che punto sono i lavori sull’opera.

Queste le parole dello scrittore di Blade Runner 2049: “Bisogna misurare le parole o inizierai a vedere un puntatore laser sulla mia fronte piazzato da parte del legale di Netflix. Netflix è stata fantastica riguardo all’adattamento. Erano entusiasti prima dello sciopero e lo sono anche adesso, dopo lo sciopero. Mi hanno chiamato per chiedermi come stesse andando non appena è finito lo sciopero. Mi sono incontrato regolarmente con Francis Lawrence e il suo team per perfezionare la bozza da presentare. Siamo tutti ottimisti. Lo amiamo tutti. È un grande mondo da incubo che vogliamo vedere reale. Quindi, speriamo. Mi piacerebbe avere presto un aggiornamento per voi”.

Aggiornamenti con il contagocce, dunque, che comunque serviranno a rendere più gestibile l’attesa da parte dei fan più accaniti e, in attesa di poter avere nuove informazioni, vi lasciamo alle parole di Gore Verbinski a proposito della sua idea per un film su BioShock.