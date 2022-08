BioShock, Francis Lawrence di Hunger Games alla regia del film Netflix!

A diversi mesi dall'annuncio di un live-action di BioShock targato Netflix adesso arriva anche l'annuncio del regista che lo porterà sullo schermo, il filmmaker della saga di Hunger Games Francis Lawrence.

Sono state diffuse quest'oggi nuove informazioni sull'atteso adattamento live-action del celebre videogioco di 2K Boston e 2K Games, BioShock, e ora sappiamo qualcosa in più sul team creativo che si occuperà di dargli nuova vita sugli schermi.

Al timone della pellicola avremo infatti il regista degli ultimi tre film della saga di Hunger Games e del film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente Francis Lawrence, che ne sarà anche produttore, mentre alla sceneggiatura troveremo Michael Green, l'autore degli script di Blade Runner 2049, Logan e Assassinio sul Nilo.

BioShock, prodotto da Netflix in collaborazione con 2K e Take Two, sarà una versione e in carne ossa del mondo che troviamo all'interno della nota saga videoludica, che "unisce sci-fi e horror per porre delle domande esistenziali sulla società, dando nuova forma al racconto delle storie dei videogiochi, il tutto con un'incredibile gameplay che premia un'ottima mira, delle brillanti strategie e una capacità d'improvvisazione letale".

Al momento non sappiamo quando inizieranno le riprese del film, ma pare che Lawrence se ne occuperò non appena terminati i lavori sul prequel di Hunger Games.