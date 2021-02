Bioshock, Eddie Redmayne partecipò al casting del film cancellato

Molto tempo fa era in cantiere un film basato sul videogioco Bioshock, in lavorazione per Universal. Il progetto alla fine è finito in un nulla di fatto, per motivi di budget, ma ciò non ha impedito a molti attori famosi di tentare in ogni modo di ottenere una parte nel film. Uno di questi pare fosse il futuro premio Oscar Eddie Redmayne.

In una recente chiacchierata con Jamie Dornan, Eddie Redmayne ha confessato di aver partecipato al casting, proprio come il collega.

"Ti ricordi Bioshock?" ha chiesto Redmayne "Eravamo furiosi l'uno con l'altro mentre era in corso e gareggiavamo per lo stesso ruolo".

Non è chiaro come entrambi siano arrivati al processo di casting per Bioshock, soprattutto considerando che il film non è mai arrivato fino alla produzione.



Gore Verbinski avrebbe dovuto dirigere il film ma poi lasciò il progetto. Ovviamente Redmayne avrebbe partecipato per interpretare il personaggio di Jack.

Difficile che a breve torni un progetto su Bioshock ma non si mai.

Nel frattempo Eddie Redmayne ha ottenuto grande successo grazie a titoli come The Danish Girl, che gli ha permesso di vincere il premio Oscar quale miglior attore non protagonista.

Negli anni successivi Redmayne ha ottenuto ottimi riscontri da critica e pubblico per il ruolo di Newt Scamander nel franchise Animali fantastici.



