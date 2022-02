BioShock arriverà su Netflix: Take Two e Vertigo lavorano al film

I giornalisti di The Hollywood Reporter confermano l'avvenuta partenza dei lavori sul Film di BioShock, un progetto che vedrà Take Two collaborare con Vertigo Entertainment.

L'anticipazione offerta dalla redazione della nota testata giornalistica californiana riprende le indiscrezioni degli ultimi mesi sulla realizzazione di un film o una serie TV di BioShock per confermare il tutto.

A detta di THW, infatti, Take Two Interactive starebbe collaborando con Vertigo Entertainment allo sviluppo di un lungometraggio ambientato nell'ormai storica dimensione videoludica ideata da Ken Levine. Sia Take Two che Vertigo parteciperanno al progetto nel ruolo di produttori. L'accordo di partnership svelato da The Hollywood Reporter non fornisce ulteriori dettagli sui membri del cast o sulle tempistiche di distribuzione del film su Netflix, ma viene comunque precisato che le ricerche per gli sceneggiatori non sono ancora terminate, come pure per il regista.

Rimaniamo perciò in attesa di ulteriori chiarimenti sull'adattamento cinematografico di BioShock; nel frattempo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo e quali personalità del settore tra attori, registi e sceneggiatori vorreste veder coinvolti in questo progetto.