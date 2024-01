Il biopic su Michael Jackson con il nipote del Re del Pop uscirà nel 2025!

Michael, il film biografico che racconterà la vita e la carriera dell'icona della musica del Re del Pop, Michael Jackson, uscirà nelle sale cinematografiche soltanto nel 2025. Diretto da Antoine Fuqua, il film avrà come protagonista il nipote di Jacko, Jaafar Jackson, che avrà l'onore e l'onere di interpretare il compianto zio.

La produzione è programmata per iniziare il 22 gennaio e il film dovrebbe uscire nelle sale il 18 aprile 2025.

Michael è basato sulla sceneggiatura di John Logan, che ha lavorato agli script di Il gladiatore, The Aviator e i film di James Bond diretti da Sam Mendes, Skyfall e Spectre.



In una intervista dello scorso anno, Fuqua ha parlato del suo approccio al film:"Semplicemente raccontare i fatti così come li conosciamo, riguardo all'artista, all'uomo, all'essere umano. Il bene, il male e il brutto".

Morto per arresto cardiaco dovuto ad un'overdose di farmaci nel 2009, Michael Jackson vide la sua reputazione offuscata da una serie di accuse di abusi sessuali su minori negli anni '90. Il cantante fu assolto dalle accuse dopo un processo che attirò l'attenzione mediatica.



Il regista ha parlato anche della scelta del nipote per il ruolo di Jacko:"È incredibile quanto sia simile a Michael. Suona come lui, balla come lui, canta. È davvero incredibile. Graham King, un produttore fantastico, lo ha trovato e me lo ha presentato, ero sbalordito". Ecco perché Jaafar Jackson interpreterà lo zio Michael nel film di Fuqua.



King ha prodotto Bohemian Rhapsody sulla figura di Freddie Mercury e ha vinto un Oscar per The Departed di Scorsese. Pochi giorni fa è stato pubblicato il trailer di un documentario dal titolo The Greatest Night in Pop, che mostra filmati di Jackson insieme ad altri giganti della musica anni '80 come Bruce Springsteen, Diana Ross, Cindy Lauper, Ray Charles e Bob Dylan, e approfondisce la realizzazione del singolo benefico del 1985 We Are the World.

