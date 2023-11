Che fine ha fatto il biopic su Fred Astaire con Tom Holland? Gli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi anni quando vediamo il volto di Tom Holland è diventata una abitudine associarlo a quello del mitico Spider-Man dell'universo cinematografico Marvel. Ma ciò non significa che un giovane attore come lui debba relegarsi sin da ora ad un singolo ruolo. Ne sono testimonianza altri suoi lavori come il recente Uncharted.

Qualche mese fa abbiamo infatti saputo che Fred Astaire con Tom Holland sarà diretto da Paul King, ma ormai è diverso tempo che non si hanno più notizie sul promettente biopic.

In generale gli aggiornamenti sulla pellicola sono sempre stati pochi e molto sporadici, lasciando quindi molti fan a chiedersi quanto ci sia di concreto attualmente nella realizzazione del progetto.

Ecco quindi che durante una recente conferenza stampa per la sua nuova serie, The Crowded Room, la star dell'MCU si è trovato a dover rispondere ad una domanda che riguardava proprio la suddetta pellicola.

"Lo stiamo facendo, ovviamente è finito in pausa come molti altri progetti a causa degli scioperi. Ma attualmente stiamo lavorando tutti affinché possa diventare realtà. Mi piacerebbe indossare delle scarpe da Tip Tap ed interpretare Fred Astaire, ma dobbiamo ancora aspettare".

Voi che ne pensate? Qual è il vostro film preferito con Tom Holland? Intanto che ci riflettete vi lasciamo la nostra recensione di The Marvels.