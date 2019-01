Billy Zane interpreterà Marlon Brando nel biopic Waltzing With Brando

Nelle scorse ore il The Hollywood Reporter ha confermato che Billy Zane, attore di Titanic, produrrà e interpreterà un biopic sulla vita di Marlon Brando intitolato Waltzing With Brando.

Il film è basato su un memoriale del 2011 realizzato dall'architetto di Los Angeles Bernard Judge, intitolato Waltzing With Brando: Planning a Paradise in Tahiti. Il libro racconta fatti risalenti ai primi anni '70, quando Judge si ritrovò a vivere su un atollo disabitato nel Pacifico del Sud con il suo cliente, un Marlon Brando appena uscito nelle sale con Il Padrino: i due si trovavano sull'isola per supervisionare i lavori di costruzione del resort privato ecologicamente sostenibile che l'attore aveva commissionato.

Al momento la produzione sta cercando un attore per interpretare il co-protagonista del film, l'architetto Bernard Judge. Zane, i cui film recenti includono Adventure Club e Sniper: Ultimate Kill, prossimamente apparirà anche in Ghosts of War, del quale sarà anche produttore esecutivo, e Cliffs of Freedom, nuovo film diretto da Van Ling.

Di origini greche (il suo vero cognome è Zanikopoulus), Billy Zane nel corso della sua carriera ha partecipato a film e serie tv molto importanti come Ritorno al Futuro, Ritorno al Futuro II, Titanic e Twin Peaks. Cosa ne pensate dell'importante ruolo che gli è stato affidato? Di certo la somiglianza c'è, ma secondo voi basterà?

Fatecelo sapere nei commenti!