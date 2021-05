Billy Porter, la star di Cenerentola si confessa: 'Sono sieropositivo da 14 anni'

Billy Porter, star di Pose e interprete della Fata Madrina nel nuovo film di Cenerentola con Camila Cabello, ha rilasciato una lunga e intensa intervista all'Hollywood Reporter in cui ha rivelato per la prima volta di essere sieropositivo da 14 anni.

"Da dove vengo, essendo cresciuto nella chiesa pentecostale con una famiglia molto religiosa, essere sieropositivi equivale alla punizione di Dio" ha spiegato l'attore, a cui è stato diagnosticato l'HVI nel 2007 quando era ancora un performer in difficoltà. "Stavo cercando di avere una vita e una carriera, e non ero sicuro di poterlo fare se lo avessero saputo le persone sbagliate. Avrebbe dato solo un altro modo alle persone per discriminarmi in una professione già discriminatoria. Quindi ho cercato di pensarci il meno possibile. Ho provato a mettere tutto da parte. Ma la quarantena mi ha insegnato molto. Tutti hanno dovuto fermarsi e chiudere quelle cazzo di bocche."

Porter ha poi affermato che la sua esperienza con Pose, apprezzata serie TV creata da Ryan Murphy per cui ha ottenuto un Emmy come migliore attore protagonista, è stata il "catalizzatore" per convincerlo ad aprirsi pubblicamente. "Sì, io sono la statistica, ma l'ho trascesa. Ecco com'è ora l'HIV. Morirò per qualcos'altro prima di morire per quello. La verità è guarigione. E spero che questo mi liberi... sono sopravvissuto per poter raccontare la mia storia. È per questo che sono qui.

Vi ricordiamo che Cenerentola debutterà direttamente su Amazon Prime Video a data ancora da definirsi.