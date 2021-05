Billy Porter è la Fata Madrina nel nuovo Cenerentola: la foto del film Amazon!

Dopo aver visto le nuove immagini di Camila Cabello nei panni di Cenerentola, ecco arrivare in rete un nuovo sguardo ad un altro importante personaggio del musical acquistato recentemente da Amazon, ovvero la fata madrina interpretata da Billy Porter.

Per evitare paragoni con le precedenti versioni, la regista e sceneggiatrice Kay Cannon ha deciso di costruire il ruolo proprio intorno alla star di Pose, scrivendo la parte specificamente per le caratteristiche dell'attore. "Billy ha alimentato l'idea che la magia non ha genere" ha spiegato la Canon a Entertainment Weekly, che ha pubblicato in esclusiva l'immagine a cui potete dare un'occhiata in calce alla news.

Porter sarà anche protagonista di un numero musicale scritto per "adattarsi perfettamente alla sua voce e per lasciare un forte impatto". "Penso che appai sullo schermo per solo 12 minuti, ma sarà la vostra parte preferita del film" ha aggiunto la regista di Giù le mani dalle nostre figlie.

Descritto come una rivisitazione in chiave musical della celebre fiaba, Cenerentola includerà sia canzoni pop di artisti internazionali contemporanei sia canzoni originali di Camila Cabello e Idina Menzel. L'uscita su Amazon Prime Video, che ha acquisito i diritti di distribuzione da Sony Pictures, è fissata al prossimo settembre a data esatta ancora da destinarsi.