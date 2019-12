Billy Dee Williams su J.J. Abrams e il suo ritorno in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Una delle notizie più entusiasmanti che abbiamo avuto nei mesi precedenti all'arrivo nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è stata quella che annunciava il ritorno di Lando Calrissian nell'Episodio IX. Adesso Billy Dee Williams ci racconta come è successo, e come è J.J. Abrams sul set.

L'episodio IX è giunto nelle sale, e tranquilli, non abbiamo intenzione di spoilerarvi nulla al riguardo, ma dato che il ritorno di Lando Calrissian era stato già ampiamente anticipato, vi farà forse piacere sapere come è stato possibile riavere Billy Dee Williams nel cast de L'Ascesa di Skywalker.

Williams ne ha parlato con GQ, spiegando che è stato J.J. Abrams a contattarlo: "J.J. mi ha chiamato e sono andato nel suo ufficio. Dovevamo incontrarci a casa mia, ma io volevo vederlo nel suo ufficio. E così ci siamo semplicemente seduti e abbiamo iniziato a chiacchierare, e mi ha detto che voleva che partecipassi al terzo capitolo della trilogia. Io ho semplicemente sghignazzato e ho detto 'Sicuro! Ceratamente!'" ha raccontato l'attore.

E riguardo al regista de Il Risveglio della Forza e dei film di Star Trek, Williams rivela "Volevo un'opportunità per lavorare con J.J. perché è un essere umano davvero sensazionale. È fantastico lavorare con lui, Il suo cervello continua semplicemente a lavorare non-stop. Non si ferma mai. E così non hai mai modo di rallentare. È un continuo cogliere gli slanci, sfruttare gli impulsi".

Al momento, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha superato Infinity War nelle anteprime del giovedì, e potete già trovare il punteggio del film su Rotten Tomatoes.