Billionaire Boys Club: in America il nuovo film con Kevin Spacey è uscito solo in 10 sale

E' uscito nei cinema americani Billionaire Boys Club, nuova pellicola con Kevin Spacey. L'attore torna per la prima volta sul grande schermo dopo lo scandalo delle molestie sessuali che lo ha portato ad essere rimpiazzato da Christopher Plummer in Tutti i soldi del mondo.

Secondo quanto riporta The Wrap, la pellicola diretta da James Cox è stata distribuita solamente in dieci sale in tutti gli Stati Uniti. La prima accusa ai danni di Kevin Spacey è arrivata dal collega Anthony Rapp, che ha rivelato di aver ricevuto avance sessuali indesiderate molti anni prima, quando Rapp aveva appena 14 anni. Da quel momento la carriera di Spacey ha iniziato a subire forti ripercussioni, iniziate con la decisione di Netflix e MRC di sospendere House of Cards, acclamata serie nella quale Spacey interpreta il presidente degli USA Frank Underwood, fino ad arrivare alle riprese aggiuntive di Tutti i soldi del mondo, pellicola diretta da Ridley Scott.

Billionaire Boys Club è un remake dell'omonima miniserie uscita nel 1987 con protagonista Judd Nelson, attore che comparirà anche nel film contemporaneo. Basata sul reale Billionair Boys Club nato in California del Sud durante gli anni '80, la pellicola segue le vicende di un gruppo di ragazzi molto ricchi intenti a pianificare una truffa utilizzando lo Schema Ponzi, modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni alle vittime in cambio del reclutamento di altri investitori, a loro volta vittime dell'intrallazzo.

Il cast del film include giovani talenti come Aaron Egerton, Emma Roberts, Jeremy Irvine, Suki Waterhouse, Billie Lourd e Ansel Ergot, che ha lavorato in precedenza con Spacey nell'ultimo film di Edgar Wright Baby Driver.