Billie Lourd onora il ricordo di sua madre, Carrie Fisher, in modo... "Stellare"!

La figlia di Carrie Fisher, Billie Lourd , fa un regalo alla mamma, a un anno dalla sua tragica scomparsa. Ed è un bellissimo modo di ricordarla, onorandone la memoria, guardate!

A un anno dalla scomparsa prematura dell'attrice Carrie Fisher, interprete indimenticabile della leggendaria eroina di Guerre Stellari, la Principessa Leia Organa, la figlia, Billie Lourd, ha usato Instagram per mostrare al mondo il suo tributo alla memoria della mamma.

La Fisher, lo ricorderete, ci ha lasciati a causa di un attacco di cuore, sopraggiunto mentre si trovava su un volo di linea che la stava riportando in USA dopo il tour di promozione del suo libro, in Europa.

Lourd ha postato perciò un'immagine di sé stessa circondata dalle spettacolari luci dell'Aurora Boreale, una passione che entrambe condividevano, con la caption: "@praisethelourd💲♓️📧 🌛®️🅾️🕎♌️📧🌛 ℹ️♌️ Ⓜ️🅾️🅾️♌️👢ℹ️⛽️♓️✝️, 💲✝️®️🅰️🆖👢📧🌛 🅱️🌱 ♓️📧®️ 🅾️🕎♌️ 🅱️®️🅰️ La mia momby aveva un'incredibile ossessione per l'aurora boreale, ma non sono mai riuscita a vederle insieme a lei. Abbiamo viaggiato verso la Norvegia del nord per vedere se "i cieli avrebbero sollevato le loro oscure vesti per sfoggiare le meraviglie che nascondono ai nostri indegni occhi. E l'hanno fatto. Ti voglio un'infinità di bene." 🌜👙🌛

Inoltre, c'è anche un post IG che arriva direttamente dall'account ufficiale di Gary, il cagnolino che la Fisher amava tanto e che vive con sua figlia, adesso.

Billie Lourd ha recentemente recitato in Episodio VIII nei panni del Luogotenente Kaydel Ko Connix, al fianco della mamma, Carrie Fisher, per l'ultima volta nei panni del Generale Leia Organa. Nel cast ci sono anche Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Domhnall Gleeson, Gwendoline Christie, Benicio del Toro, Laura Dern, Kelly Marie Tran, Lupita Nyong’o e Andy Serkis.

La sinossi ufficiale recita:

"In Star Wars: Gli Ultimi Jedi, della Lucasfilm, continua la saga degli Skywalker; gli eroi di Star Wars: Il Risveglio della Forza, si uniscono alle vecchie leggende in un'epica avventura che rivela segreti antichi che riguardano la Forza e mostra ai personaggi scioccanti rivelazioni."

Il film è in sala dal 13 dicembre.