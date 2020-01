Billie Lourd ha interpretato sua madre in una scena di Star Wars IX

Prima di vedere Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, sapevamo tutti che per avere sullo schermo Carrie Fisher (scomparsa nel 2016) nel ruolo di Leia il regista J.J. Abrams avrebbe fatto ricorso a del vecchio materiale relativo a Il Risveglio della Forza. Questo espediente, tra l'altro, ha anche danneggiato il personaggio di Rose Tico.

Ha destato sorpresa, quindi, vedere nel corso del film un flashback in cui la principessa Leia appare più giovane. Nella scena in questione, si allena con le spade laser insieme al fratello Luke Skywalker (Mark Hamill). Patrick Tubach, supervisore agli effetti visivi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha confermato una notizia a suo modo emozionante: a interpretare Leia Organa in quella scena era Billie Lourd, la figlia di Carrie Fisher.

"Billie interpretava sua madre" ha rivelato Tubach a Yahoo Entertainment. "Il fatto che fosse disposta a sostituirla è stato toccante, qualcosa che nessuno ha preso alla leggera."

La sequenza di per sé è piuttosto breve, ma sapendo che solo i filmati di Il Risveglio della Forza sarebbero stati utilizzati per Leia molti spettatori sono rimasti sconcertati, chiedendosi come fosse stata realizzata quella scena. Lo sceneggiatore Chris Terrio aveva fatto riferimento all'uso dei giornalieri de Il Ritorno dello Jedi, ma a interpretare la scena c'era proprio Billie Lourd. "È stato emozionante per tutti vederla in quel ruolo. È stato fantastico anche per noi" ha ribadito Patrick Tubach. "Se qualcuno deve recitare la parte di Carrie, è bello a farlo sia Billie. Ci sono molte somiglianze tra loro. La vera sfida consisteva nel realizzare le riprese di Leia con cui dovevamo lavorare per adattarci a quella scena."

Per quanto riguarda Mark Hamill, invece, il supervisore agli effetti visivi di Star Wras: L'Ascesa di Skywalker ha rivelato che per quella scena il suo viso è stato sottoposto a un processo di de-aging, un po' come accaduto a Robert De Niro in The Irishman.