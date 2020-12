Billie Lourd, un conflitto a fuoco a casa dell'attrice: interviene la polizia

Stando a quanto riporta TMZ, nei giorni scorsi la casa di Billie Lourd è stata teatro di un violento alterco che poteva finire in tragedia. La polizia di Los Angeles è stata richiamata dai vicini dell'attrice di Star Wars, che avevano sentito dei colpi di pistola. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

La stessa Billie Lourd, che a settembre è diventata mamma, a quanto pare non era in casa in quel momento.

Secondo la ricostruzione, sarebbe avvenuta una lite tra due operai edili attualmente al lavoro nella proprietà dell'attrice, figlia della compianta Carrie Fisher. La dinamica dei fatti non è stata ancora chiarita completamente, tuttavia sembra che a sparare sia stato un operaio recentemente licenziato, nel corso di una lite con uno degli ex colleghi. A quanto pare, dopo aver puntato il fucile contro l'altro, avrebbe poi sparato a terra, allo scopo di intimidirlo, e poi sarebbe fuggito. Il sospettato, quindi, non è stato arrestato, ma probabilmente non ci vorrà molto per risalire a lui, dal momento che era conosciuto da tutti gli operai.

Oltre ad aver recitato insieme a sua madre in Star Wars: Il Risveglio della Forza, nel ruolo del tenente Connix, Billie Lourd è stata anche la controfigura di Carrie Fisher in una scena di L'Ascesa di Skywalker. Tra gli altri suoi lavori vanno ricordati anche la serie American Horror Story e Booksmart - La rivincita delle sfigate, debutto alla regia di Olivia Wilde.