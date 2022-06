Aborto USA, Joe Armstrong dei Green Day categorico:'Rinuncio alla cittadinanza'

Billie Joe Armstrong, leader e frontman dei Green Day, si è scagliato nei confronti degli Stati Uniti nel corso di un concerto tenuto a Londra lo scorso venerdì. Armstrong ha criticato pesantemente la recente sentenza sull'aborto, promettendo di trasferirsi nel Regno Unito, urlando al pubblico:"Fanc**o America".

Il cantante, 50 anni, ha promesso al pubblico londinese che in futuro lo vedranno molto più spesso aggirarsi per la Gran Bretagna, dichiarando di voler rinunciare alla cittadinanza americana.

"Non sto scherzando, mi vedrete molto in futuro" ha assicurato Armstrong.



Le dichiarazioni del leader dei Green Day non sono le uniche affermazioni contro la discussa sentenza che provengono in questi giorni dal mondo dello spettacolo. Halle Berry ha urlato la sua rabbia contro la sentenza.

Nel mondo della musica, oltre ad Armstrong anche Billie Eilish ha criticato duramente la sentenza:"Oggi è un giorno davvero, davvero cupo per le donne negli Stati Uniti. Dirò solo che non sopporto doverci pensare ancora in questo momento".



Olivia Rodrigo, 19 anni, ha aggiunto:"Sono devastata e spaventata. Così tante ragazze e donne moriranno a causa di questa decisione. Ecco perché voglio dedicare la prossima canzone ai cinque membri della Corte Suprema che hanno dimostrato che per loro non è importante la libertà: Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Amy Coney Barrett e Brett Kavanaugh. Vi odiamo! Vi odiamo!".



Anche Hollywood si è scagliata contro la Corte Suprema dopo la decisione di annullare la sentenza Roe contro Wade.