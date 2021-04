Billie Eilish: la star di 007 No Time To Die irriconoscibile nell'annuncio del nuovo album

Era stata data per favorita ai Premi Oscar con la sua folgorante No Time To Die, brano originale per l'attesissimo prossimo film della saga di 007 James Bond, ma a quanto pare Billie Eilish anticiperà Daniel Craig in fatto di nuove uscite.

Nelle scorse ore infatti la star ha annunciato il suo nuovo album, Happier Than Ever, previsto per il prossimo 30 luglio: la giovanissima Billie Eilish, che ha infranto ogni record con il suo primo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, ha svelato l'inedito look biondo platino con un post sulla propria pagina ufficiale di Instagram. Potete trovarlo in calce all'articolo:

"Il mio nuovo album 'Happier Than Ever' uscirà il 30 luglio! Si tratta della roba preferita che abbia mai creato e sono così eccitata e nervosa e desiderosa che possiate ascoltarla. Non ho mai provato tanto amore per un progetto quanto per questo, e spero che ascoltando l'album possiate provare quello che provo io."

L'artista ha anche promesso una nuova canzone giovedì, svelando la cover dell'album: lacrime amare macchiano il viso di Billie Eilish, accanto al titolo - evidentemente ironico. Naturalmente i fan non vedono l'ora di riascoltare la canzone di James Bond di Billie Eilish "No Time To Die" nel contesto del film, che invece uscirà nei cinema il 30 settembre prossimo.

Per sapere se Bilie Eilish riuscirà ad ottenere la nomination Oscar che si dava per scontato l'anno scorso, bisognerà attendere anche parecchi mesi.