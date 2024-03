Billie Eilish una volta sognò Christian Bale e il giorno dopo lasciò il suo ragazzo

Billie Eilish tornerà sul palco degli Oscar per esibirsi durante la 96esima edizione degli Academy Awards come candidata alla miglior canzone originale per il film Barbie, e in una recente intervista promozionale ha raccontato una simpatica storia su Christian Bale.

La pluripremiata cantante vincitrice ai Grammy Awards e dell'Oscar per No time to die, infatti, ha rivelato di aver sempre avuto una cotta per Christian Bale, al punto che in passato decise di lasciare un suo vecchio fidanzato dopo aver sognato la star de Il cavaliere oscuro.

"Non so molto di supereroi, ma adoro Il cavaliere oscuro e, beh, anche Christian Bale. Ricordo che qualche anno fa feci un sogno su di lui, su Christian Bale non su Batman, un sogno che ancora ricordo bene. Eravamo in un piccolo bar alla luce del sole. E, insomma, quel sogno mi ha fatto capire che in quel momento della mia vita dovevo lasciare il mio ragazzo", ha rivelato. “No, dico davvero. Mi sono svegliata dal sogno e ho capito: la mia relazione era finita."

Ricordiamo che Billie Eilish è candidata nuovamente agli Oscar per la canzone 'What Was I Made For?" realizzata per Barbie, film che è candidato nella stessa categoria anche con il brano 'I'm just Ken' di Ryan Gosling.

