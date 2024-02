Per Billie Eilish scrivere la canzone per Barbie 'non è stato come farlo per commissione'

Billie Eilish sta ottenendo diversi risconoscimenti per What Was I Made For?, il brano che la cantante ha realizzato per il film Barbie di Greta Gerwig e che le ha permesso di ottenere una candidatura all'Oscar per la miglior canzone e un Golden Globe per la miglior canzone originale insieme al fratello Finneas O'Connell.

"Il film ci ha permesso di essere sinceri in un modo che non è stato come se fosse su commissione" ha dichiarato Eilish, che sull'ispirazione ha spiegato:"Era un periodo buio della mia vita e un periodo molto poco ispiratore, molta mancanza di entusiasmo e mancanza di speranza e di visione al futuro". Nel frattempo, Barbie potrebbe uscire ridimensionata dai BAFTA, non avendo ricevuto alcun riconoscimento. Un indizio in chiave Oscar?



Il lavoro sulla canzone di Barbie ha significato parecchio per Eilish:"È stata una cosa profondamente importante per la mia vita, e anche per la vita creativa di Finneas e mia avevamo bisogno di qualcosa che ci riportasse al mondo della creatività".



Greta Gerwig ha dato carta bianca al duo per lavorare sulla musica:"Ha usato effettivamente la parola 'carta bianca'. Ha detto che potevamo fare quello che volevamo. Penso che sia stata una sorta di masterclass sull'ottenere ciò che si vuole con generosità. Penso che ci abbia fatto sentire che qualsiasi idea avessimo era di valore per lei. Qualsiasi desiderio volessimo perseguire era la strada giusta da seguire".



