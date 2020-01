Sarà Billie Eilish a scrivere e cantare il nuovo tema ufficiale di No Time To Die?

Dopo la conferma di Hans Zimmer come compositore del prossimo e attesissimo No Time To Die, venticinquesima missione cinematografica di 007 ancora una volta (l'ultima!) interpretato da Daniel Craig e diretto per l'occasione da Cary Fukunaga (True Detective, Maniac), arrivano rumor interessanti sul main theme del film.

Sono infatti recentissime le insistenti e molteplici voci di corridoio che vorrebbero la giovanissima cantautrice americana Billie Eilish come prossima cantate della nuova canzone ufficiale di James Bond, il tema d'apertura del lungometraggio. Dopo i rumor, l'attrice è intervenuta via social in modo criptico quasi a voler confermare (senza però farlo) il suo coinvolgimento.



Come? Pubblicando via Instagram una gallerie di attrice famoso anche per essere state delle Bond Girl nella saga cinematografica di 007, tra cui Eva Green, Halle Berry e Lea Seydoux. Quest'ultima, per altro, riprenderà anche il ruolo di Madeleine Swann nel film, che ricordiamo vedrà James Bond ritornare in servizio per sventare i piani di un nuovo e pericoloso nemico chiamato Safin (Rami Malek), in possesso di armi di distruzione di massa.



No Time To Die è atteso nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020. Vi lasciamo all'analisi del primo trailer di No Time To Die.



Cosa ne pensate? Amereste Billie Eilish come cantante del main theme del film?