Billie Eilish si racconta nel nuovo trailer del documentario The World's A Little Blurry

Nonostante la giovane età Billie Eilish ha diversi record all'attivo, compreso quello di più giovane cantante di sempre per i titoli di testa di un film di James Bond, come avremo modo di sentirla nell'atteso No Time to Die; per l'occasione su Apple TV+ è in uscita un documentario a lei interamente dedicato, intitolato The World’s A Little Blurry.

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry uscirà in esclusiva su Apple TV+, il 26 febbraio prossimo. A dirigere la pellicola autobiografica ci sarà R.J. Cutler per Apple Original Films, in associazione con la Interscope Films, Darkroom, This Machine e Lighthouse Management & Media. La pellicola doveva in precedenza arrivare anche nei cinema in un'uscita evento, cosa alquanto improbabile al momento data la chiusura di molte sale cinematografiche in tutto il mondo causa pandemia di coronavirus.

Risale invece a circa un anno fa, la pubblicazione del videoclip del singolo No Time to Die che farà da apripista e colonna sonora all'omonimo film della saga di James Bond che vedrà per l'ultima volta Daniel Craig come protagonista. La pellicola sarebbe dovuta approdare nelle sale nell'aprile 2020, ma a causa della pandemia globale è stato in un primo momento rimandato al novembre 2020, poi all'aprile 2021 e adesso nuovamente spostato al prossimo autunno. Per questo motivo sarebbero in programma dei reshoot del film per aggiornare le tecnologie che si vedono in alcune scene (come smartphone e altro).

La pellicola, venticinquesima nella saga di 007, vanterà anche un cast di prim'ordine che include Lea Seydoux, Rami Malek, Jeffrey Wright, Lashana Lynch e Christoph Waltz. Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutti gli indizi sul film nascosti nel brano No Time To Die e a nuovi dettagli sull'agente Paloma, il nuovo personaggio interpretato da Ana de Armas.