Billie Eilish ha perso più di centomila follower: 'Tutta colpa di quella foto!'

A giudicare dal suo recente look stile Marylin Monroe al Met Gala, Billie Eilish sembra in piena forma. La giovane artista, ormai da qualche mese, sta sperimentando una evoluzione in chiave più matura, testimoniata anche dal colore di capelli biondo platino che ha sostituito quello verde acido che la contraddistingueva in passato.

Molti fan, tuttavia, stentano a riconoscerla e preferiscono la Billie Eilish di prima. Il suo look sbarazzino e casual, fatto di vestiti oversize, continua secondo qualcuno a rappresentarla meglio rispetto alle più recenti mise da pin-up.

Secondo la cantante, in particolare, un suo outfit le è costato qualcosa come centomila follower: si tratta di quello sfoggiato in occasione del party per l'uscita di Happier than ever, quando, come possiamo vedere anche nella foto in calce alla notizia, Billie Eilish indossava un corsetto e un reggiseno nero di pizzo. Alcuni commenti l'hanno descritta come "poco spontanea", o addirittura "imbarazzante".

Se non l'avete fatto ancora, potete dare un'occhiata al trailer di Happier than ever, mentre Billie Eilish ha commentato così l'accaduto: "Ho perso centomila follower a causa delle mie tette. La gente ha paura delle tette grandi."

A prendere le sue difese è stata una star come Madonna. "Il problema è che viviamo ancora in un mondo molto sessista in cui le donne sono classificate in categorie. Sei nella categoria delle vergini, o in quella delle pu***ne. Billie ha iniziato in una categoria non sessualizzata, non assecondando le masse e non usando la sua sessualità in alcun modo, che è una sua scelta e Dio la benedica per questo. [...] Se vuole scattare fotografie in cui è ritratta come una donna femminile, mostrando il suo corpo come non ha fatto in passato, perché dovrebbe essere punita per questo?"