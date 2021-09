Billie Eilish, look stile Marilyn Monroe al Met Gala: i fan impazziscono

Billie Eilish ha catturato l'attenzione di fan e fotografi nel corso del suo passaggio al Met Gala 2021, presentandosi per l'occasione vestendo un abito da sera ispirato ad un'icona come Marilyn Monroe. Il vestito era corredato da uno strascico che si adagiava lungo i gradini del Met Gala. Un cambiamento piuttosto evidente nel look.

Una trasformazione anticipata sulla cover di British Vogue pubblicata all'inizio di quest'anno:"Era solo il momento. Era il momento per questo e mi sento come se fossi cresciuta così tanto negli ultimi anni acquisendo fiducia. Sono così entusiasta. Ho le farfalle nello stomaco. Non potrei essere più felice".



L'abito di Oscar de la Renta è stato ispirato alla Old Hollywood, con Marilyn Monroe e Grace Kelly come fonte d'ispirazione.

"Billie aveva in programma di andare al Met Gala per la prima volta prima che si verificasse la pandemia" ha dichiarato Dena Giannini, direttrice di British Vogue "Aveva sempre sognato di vestire un abito da ballo ma pensava potesse essere in una colorazione verde acido o qualcosa del genere".

Sono tantissime le star che in queste ore sono comparse al Met Gala, tra cui Jennifer Lopez e Ben Affleck sul red carpet per la seconda uscita ufficiale come coppia dopo la Mostra del Cinema di Venezia, alla quale hanno partecipato nei giorni scorsi. Oltre a 'Bennifer' hanno anche partecipato all'evento personalità come Kim Kardashian, Rihanna, Zoe Kravitz e molti altri.



Su Everyeye potete godervi il video del brano di Billie Eilish per No Time To Die, il nuovo film di James Bond con protagonista Daniel Craig.