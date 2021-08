Billie Eilish su Disney+: ecco Happier than ever di Robert Rodriguez, trailer e data!

Billie Eilish, l’acclamata artista pluri-vincitrice del Grammy Award, farà il suo debutto sul servizio di streaming on demand Disney+ con il film-concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica che debutta in anteprima mondiale sulla piattaforma.

Il film sarà disponibile da venerdì 3 settembre, e potete godervi il trailer ufficiale all'interno dell'articolo. Diretto da Robert Rodriguez e dal premio Oscar Patrick Osborne, lo speciale includerà anche alcuni elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio onirico attraverso la città natale di Billie, Los Angeles, e i suoi scenari più iconici. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles vede la partecipazione di Finneas, fratello e produttore della cantante, del Los Angeles Children’s Chorus, della Los Angeles Philharmonic guidata dal direttore musicale e artistico Gustavo Dudamel e del chitarrista brasiliano di fama mondiale Romero Lubambo, con gli arrangiamenti per orchestra di David Campbell.

Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions, in associazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions, con Kerry Asmussen come direttore del concerto dal vivo e Pablo Berron come direttore della fotografia. Happier Than Ever, il nuovo album di Billie Eilish, è stato scritto da Billie Eilish e da suo fratello Finneas, che ha anche prodotto il disco. L’album ha debuttato al primo posto in 19 paesi, rimanendo in testa alle classifiche per un totale di tre settimane consecutive negli Stati Uniti. Prima di Happier Than Ever, l'album d'esordio di Billie Eilish WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ha fatto alla storia della musica rendendo Billie Eilish l’artista più giovane ad essere mai nominata ai Grammy, che ha successivamente vinto in tutte le principali categorie.

Billie Eilish è stata al centro di un documentario prodotto e distribuito da Apple TV+ e incentrato proprio sull'album d'esordio: per altri approfondimenti, ecco il trailer di The World's a Little Blurry.