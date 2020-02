Billie Eilish canta No Time To Die in una folgorante performance live con Hans Zimmer

Pochi giorni fa Billie Eilish ha pubblicato No Time To Die, singolo estratto dalla colonna sonora ufficiale di 007 No Time To Die, per il quale sarà anche il tema principale.

Nelle scorse ore, la giovane cantautrice ha presentato la canzone per la prima volta live durante una performance organizzata ai Brit Awards: insieme a lei, sul palco della serata, oltre al fratello e produttore Finneas anche il leggendario compositore Hans Zimmer e il chitarrista Johnny Marr, che invece hanno lavorato alle musiche del film di Cary Fukunaga.

Come al solito, potete gustarvi il video dell'esibizione comodamente all'interno dell'articolo.

Prima dell'esibizione, la Eilish ha partecipato al programma BBC Breakfast per discutere del processo di scrittura di No Time to Die, che ha interrotto un periodo di "blocco dello scrittore".

“Abbiamo suonato alcune canzoni dell'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nelle stanze d’albergo. È sempre stata la nostra filosofia: mai lasciare il posto in cui trovi la musica eccezionale. Ricordo che per tutto l'inizio dell'anno abbiamo detto al nostro team: 'Ehi, se ci fosse la possibilità di fare qualcosa su Bond, vorremmo essere coinvolti. Faremo tutto quello che serve'”.

No Time to Die sarà il quinto e ultimo film di James Bond con Daniel Craig. La pellicola, venticinquesima nella saga di 007, vanterà anche un cast di prim'ordine che include Lea Seydoux, Rami Malek, Jeffrey Wright, Lashana Lynch e Christoph Waltz. L'uscita italiana è fissata per il prossimo 9 aprile.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutti gli indizi sul film nascosti nel brano No Time To Die e a nuovi dettagli sull'agente Paloma, il nuovo personaggio interpretato da Ana de Armas.