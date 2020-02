Billie Eilish canta 'No Time To Die': il brano colonna sonora di 007 uscirà domani

La giovanissima e talentuosa Billie Eilish sarà la più giovane Bond singer di sempre e, con il suo stile a metà tra il pop e l'underground, tutti si chiedono: come sarà la colonna sonora di No Time to Die? In attesa del brano che uscirà domani ecco un'anteprima appena pubblicata dalla cantante.

Il post, linkato in calce, è di pochissimi minuti fa e, con esso, Eilish sgancia la bomba:



"Ho scritto la colonna sonora del venticinquesimo film di 007: si chiama "No Time to Die" e uscirà domani pomeriggio alle 16 (Pacific Coast)"



Le note omaggiano i toni classici e morbidi delle precedenti colonne sonore e, con un suggestivo assolo di pianoforte, ci fanno entrare di colpo nell'universo creato dalla penna di Ian Fleming.



Il brano è stato gelosamente tenuto segreto e chissà se, appena pochi secondi dopo, ci attenderà un'inaspettata rivisitazione musicale del franchise?



Purtroppo per scoprirlo dovremo attendere le 01:00 di venerdì 14 febbraio a causa del gap tra il fuso orario italiano e quello della costa orientale degli Stati Uniti.



Solo pochi giorni fa abbiamo visto Billie Eilish ospite d'eccezione degli Oscar 2020: ecco la sua esibizione durante la premiazione e, ancora prima, la sua epocale vittoria ai Grammy Awards.