Billie Eilish, annunciato il video ufficiale di 007 No Time To Die: ecco quando arriverà

E' stato ufficialmente confermato l'arrivo del videoclip di 007: No Time To Die, il brano realizzato da Billie Eilish per il venticinquesimo episodio del franchise cinematografico di James Bond.

Il brano, pubblicato a febbraio scorso, è stato il primo singolo estratto dalla colonna sonora ufficiale del film di Cary Joji Fukunaga, che rappresenterà la quinta e ultima apparizione di Daniel Craig nei panni dell'agente al servizio segreto di Sua Maestà. Scritta dalla Eilish e da suo fratello Finneas O'Connell e registrata nello studio presente nella loro camera da letto, la canzone ha reso la star la più giovane della storia a realizzare un brano per la colonna sonora del franchise, a soli 18 anni.

Campione di vendite in tutto il mondo, No Time To Die è stata accolta universalmente dalla critica, con Alexis Petridis di The Guardian che ha affermato: 'No Time to Die' è un'aggiunta fiduciosa e accattivante al canone sonoro di Bond", mentre Chris Willman di Variety ha scritto che "'No Time to Die' è una delle migliori canzoni di Bond degli ultimi 25 o 30 anni." Infine, Roisin O'Connor di The Independent ha dichiarato che "'No Time To Die' è una delle migliori canzoni a tema di Bond che abbiamo avuto da un po 'di tempo."

Ricordiamo che i precedenti due film della saga, Skyfall e Spectre, hanno entrambi trionfato nella sezione miglior canzone originale degli Oscar grazie ad Adele e Sam Smith: Billie Eilish riuscirà a fare altrettanto?

Per altri approfondimenti ecco l'edizione limitata della colonna sonora del franchise di 007 (che include anche Billie Eilish) e cosa ci dice la canzone sul film No Time To Die.