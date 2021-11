Billie Eilish: dopo 007 No Time to Die, la pop star collabora con Pixar per Turning Red

Con il trailer ufficiale di Turning Red è arrivata anche la conferma che sarà Billie Eilish a lavorare ai brani originali del nuovo film Pixar, che uscirà nel luglio 2022.

Billie Eilish, come sempre in collaborazione con il fratello e produttore Finneas, aveva già 'debuttato' sul grande schermo con il tema di James Bond No Time To Die, che è appena diventato disco di platino nel Regno Unito e che punta ai prossimi Oscar. Il duo ha scritto tre canzoni per Turning Red, che nel film saranno canzoni originali della boy-bad fittizia al centro della trama, i 4 Town: la prima canzone, "Nobody Like U", è presente nell'ultimo trailer del film, e sarà pubblicata ufficialmente l'11 marzo 2022. Il produttore del film, Lindsey Collins, ha dichiarato: "Abbiamo iniziato a parlare con Billie Eilish e Finneas prima che vincessero un miliardo di GRAMMY, e dalle nostre riunioni ci siamo resi conto subito che avevano tutte le caratteristiche che stavamo cercando. Gli abbiamo proposto questa pazza idea di una boy band fittizia, chiedendogli se fossero interessati a scrivere e produrre le canzoni del film. Hanno accettato subito!".

Turning Red è ambientato negli anni 2000 e racconta la storia della tredicenne Mei, in grado di trasformarsi in un panda rosso quando si eccita: un potere che non va molto d'accordo con la sua ossessione per la boy band di cui fa parte. Il regista Domee Shi ha dichiarato: “Avevamo bisogno che il nostro personaggio Mei fosse ossessionato da qualcosa che sua madre non avrebbe approvato, e le boy band nei primi anni 2000 hanno rappresentato un nuovo modo di esprimersi per moltissime ragazze di tutto il mondo."

La colonna sonora è stata sviluppata dallo svedese Ludwig Goransson, noto per il suo lavoro in Black Panther, The Mandalorian e Tenet.