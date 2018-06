Billie: Andra Day e Lakeith Stanfield nel biopic di Lee Daniels?

Come riportato dall’Hollywood Reporter, il prossimo progetto del regista Lee Daniels (Precious, The Butler, Empire) potrebbe essere un biopic sulla cantante Billie Holiday.

Nella parte della protagonista potrebbe esserci Andra Day, cantante R&B e attrice già comparsa nel cast di Marshall e come voce in Cars 3. L’attore Lakeith Stanfield, noto per le sue partecipazioni in Atlanta e Scappa – Get Out, potrebbe essere invece il protagonista maschile.

Nota per aver coniugato in maniera efficace lo stile della musica jazz ai numeri delle hit pop, la carriera della Holiday ha percorso trent’anni di storia della musica, nonostante le sue difficoltà con l’alcool e l’abuso di sostante stupefacenti la portarono a una morte prematura nel 1959 all’età di soli 44 anni. soprannominata Last Day, alcune delle sue migliori hit includono “God Bless the Child,” “What a Little Moonlight Can Do” e la canzone di protesta nei confronti del razzismo in America, “Strange Fruit”.

Le canzoni della cantante si possono trovare in una miriade di film e serie televisive, anche tra le più recenti come Stranger Things, Watchmen, Assassinio sull’Orient Express e This Is Us.

La sceneggiatura del biopic è firmata dal Premio Pulitzer Suzan Lori-Parks e alla produzione ci sono Joe Roth e Jeff Kirshenbaum. Al momento nessuna grossa major cinematografica è collegata al progetto.

Rivedremo Stanfield prossimamente sul grande schermo in Sorry to Bother You, definito già il nuovo Scappa - Get Out di questa stagione cinematografica; si è da poco conclusa invece la seconda stagione di Atlanta.