Bill & Ted, Keanu Reeves e Alex Winter in un video testano la Porsche Taycan elettrica

La scorsa estate sono tornati nelle sale con il nuovo film di Bill & Ted e ora Keanu Reeves e Alex Winter si sono riuniti per un'occasione speciale. Le due star del franchise sono i protagonisti di un nuovo video nel quale mettono alla prova la Porsche Taycan Road Trip, che farà felice tutti gli appassionati della Porsche.

Winter e Reeves hanno intrapreso un epico viaggio nel sud della California; una vera e propria prova di nervi e abilità con la nuova auto sportiva elettrica Porsche Taycan Turbo. Ne derivano una serie di sfide che mettono in competizione entrambi gli amici, ciascuno su strade chiuse. Il video, della durata di 8 minuti, è intitolato Going the Distance, ed è stato presentato in anteprima la scorsa settimana.



A settembre lo sceneggiatore ha parlato di un possibile quarto capitolo di Bill & Ted ma nel frattempo Alex Winter e Keanu Reeves non stanno certo con le mani in mano.

Nel video appare anche Tanner Foust, pilota e stunt-man, che dà ad entrambi la possibilità di provare il brivido del Launch Control in una Taycan Turbo.

Successivamente i due protagonisti accettano una sfida con il pilota Patrick Long: una salita di due miglia sulla Pacific Coast Highway seguendo una supercar 918 Spyder.

Infine i due completano la loro esperienza in pista, al Porsche Experience Center di Los Angeles.



Se siete fan di Bill & Ted scoprite le immagini ufficiali del terzo capitolo del franchise con Keanu Reeves e Alex Winter.