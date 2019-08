Bill & Ted Face the Music: terminate ufficialmente le riprese del film con Keanu Reeves

Lo sceneggiatore Ed Solomon ha documentato le riprese di Bill & Ted Face the Music sin dallo scorso giugno, e ora con una serie di foto e video commemorativi ha confermato ufficialmente la fine della produzione del film con Keanu Reeves e Alex Winter.

Come potete vedere in calce alla notizia, oltre alle malinconiche sedie vuote riservate ai due protagonisti e la celebrazione della troupe per la fine delle riprese, possiamo dare una prima occhiata al logo ufficiale del film grazie al ciak.

Oltre Reeves e Winter faranno ritorno nel cast anche Amy Stoch, Hal Landon, Jr., e William Sadler rispettivamente nei ruoli di Missy, il padre di Ted e la Morte. Tra le new entry troveremo Kid Cudi, Erinn Hayes, Jayma Mays, Jillian Bell, Kristen Schaal, Beck Bennett, and Anthony Carrigan.

Diretto da Dean Parisot su una sceneggiatura di Chris Matheson e lo stesso Solomon, Bill & Ted Face the Music vedrà i due protagonisti alle prese con una nuova avventura quando un visitatore del futuro li avverte che la vita come la conosciamo potrà essere salvata solamente grazie alla loro musica.

Il film debutterà nelle sale italiane il 21 agosto 2021, e in attesa di vedere un primo teaser, vi rimandiamo alle ultime foto dal set di Billy & Ted 3.

Nei giorni è stato inoltre confermato il ritorno di Keanu Reeves insieme a Carrie-Anne Moss e Lana Wachowsky nel quarto capitolo di Matrix.