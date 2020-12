Bill & Ted Face The Music, Keanu Reeves e Alex Winter raccontano trent'anni di amicizia

In occasione dell'uscita in DVD e Blu-Ray di Bill & Ted Face The Music, Keanu Reeves e Alex Winter sono recentemente intervenuti al Tonight Show con Jimmy Fallon per parlare del film e della loro trentennale amicizia, nata proprio sul set. Il primo capitolo del franchise risale infatti al 1989.

Il secondo film, Bill & Ted's Bogus Journey, risale invece al 1991, e dopo ben ventinove anni i due attori hanno finalmente ripreso i ruoli. "Gli sceneggiatori Ed Solomon e Chris Matheson ci guardavano come a dire, Lo faranno davvero?" ha raccontato Alex Winter parlando della loro decisione di tornare sul set.

Winter ha poi ricordato che l'amicizia con Keanu Reeves è nata proprio grazie a Bill & Ted. "Ci siamo conosciuti nell'arduo circuito dei provini" ha confermato, sebbene all'epoca nessuno dei due pensava che sarebbe riuscito a ottenere la parte.

Qualche tempo fa Keanu Reeves aveva invece definito un'orgia l'audizione per Bill & Ted. Tra le altre curiosità raccontate allo show di Jimmy Fallon, inoltre, Alex Winter ha rivelato che la star di Matrix ha imparato davvero a suonare ogni strumento che il suo personaggio suona nel film, come la cornamusa, la tromba e altri strumenti a percussione. "Certo" gli ha fatto eco divertito Keanu Reeves, "ma una sola nota per ogni strumento!"

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Bill & Ted Face The Music.