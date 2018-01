Bill & Ted, Ed Solomon aggiorna i fan sui lavori del terzo capitolo

Dopo anni di silenzio, si torna finalmente a parlare di un possibile terzo capitolo di, franchise comedy che ha avuto per protagonisti dei giovanissimi

A fornire aggiornamenti sul progetto ci ha pensato Ed Solomon, sceneggiatore dei primi due film, che ha dichiarato ai microfono di Digital Spy perchè ci vuole del tempo affinchè un terzo capitolo veda la luce sul grande schermo:

"Abbiamo tra le mani una sceneggiatura di cui siamo orgogliosi, a cui abbiamo lavorato duramente e di cui abbiamo scritto e riscritto molte versioni. Abbiamo realizzato questo progetto rischiando perchè ci crediamo veramente e vogliamo che veda la luce nella maniera migliore possibile, creativamente parlando. Non si tratta di una mera operazione commerciale per spillare soldi facili e sfruttare il successo di Bill & Ted, bensì il contrario. Amiamo questi personaggi e lo stesso dicasi per Alex e Keanu. Vogliamo realizzare un terzo capitolo perchè ci sembra interessante ritrovarli ora che sono uomini di mezza età e non più dei giovincelli spensierati. Sarebbe divertente e tenero".

Lo sceneggiatore ha poi confermato che il personaggio di Rufus, interpretato nei primi due film da George Carlin, avrà un ruolo importante nel terzo capitolo nonostante la scomparsa dell'attore avvenuta nel 2008. La nuova storia sarà in parte un omaggio a quest'ultimo e la sua assenza sarà indirizzata in maniera diretta nel film.

In attesa di avere ulteriori aggiornamenti su questo progetto, intitolato provvisoriamente Bill & Ted Face the Music, vi ricordiamo che Keanu Reeves sarà impegnato nelle riprese dell'attesissimo John Wick 3, che inizieranno a marzo in quel di New York.