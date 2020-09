Bill & Ted 4, lo sceneggiatore commenta i rumor sul nuovo capitolo con Keanu Reeves

Visto il successo ottenuto da Bill & Ted: Face the Music con la release digitale negli Stati Uniti, nei giorni scorsi sono emersi in rete i primi rumor sullo sviluppo di un quarto capitolo che vedrebbe il ritorno di Keanu Reeves e Alex Winter. Peccato che l'informazione provenga da un noto sito di bufale.

"Questo articolo mi ricorda un sogno che ho fatto due notti fa, in cui per qualche motivo mi ero iscritto a 5 corsi della NYU e non avevo idea di cosa fossero ma era arrivata la settimana degli esami finali. Sono entusiasta di vedere A & K sul set di qualcosa di cui ho appena sentito parlare per la prima volta" ha scherzato infatti lo sceneggiatore Ed Solomon condividendo la falsa indiscrezione riportata da We Got This Covered.

Per non lasciare alcun dubbio, l'autore dei tre capitoli di Bill & Ted ha poi smentito categoricamente l'esistenza del progetto: "Per la croncaca: il film NON è in sviluppo, scusate."

Diretto da Dean Parisot, Bill & Ted Face the Music vede i nostri eroi cresciuti, diventati uomini di mezza età con delle figlie a carico: ma la loro missione, oltre al tentativo di entrare nel mondo della musica rock, sarà quella di salvare il mondo da un atroce destino. Il film ha ricevuto un'ottima accoglienza anche da parte della critica, che lo ha premiato con uno score di 82% su Rotten Tomatoes.

In attesa di novità sull'eventuale arrivo anche in Italia, vi rimandiamo al trailer ufficiale di Bill & Ted: Face the Music e ad un curioso retroscena sui Beatles.