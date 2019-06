Bill & Ted 3: Kid Cudi nel cast del film con Keanu Reeves e Alex Winter

Secondo quanto riportato da varie testate internazionali incluse Variety e Hollywood Reporter, Kid Cudi si sarebbe unito al cast di Bill & Ted 3, il film con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Il ruolo di Cudi, anche noto col nome di Scott Mescudi, è attualmente avvolto nel mistero. Il rapper ha vinto un Grammy Award nel 2012 ed è stato nominato anche nel 2010; sul grande schermo è apparso per la prima volta in Need for Speed, il film tratto dalla serie videoludica che aveva Aaron Paul come protagonista, e nel film Entourage, ma ha recitato anche in pellicole indie come James White e Vincent N Roxxy. Prossimamente lo vedremo anche - come mostrato dal trailer - nella terza stagione di Westworld.

Il terzo film di Bill & Ted è in lavorazione ormai da anni e ha subito numerose fasi di sviluppo. Dopo Bill & Ted's Excellent Adventure, nel quale i due protagonisti viaggiano nel tempo con lo scopo di superare un esame di storia, nel sequel - Bill & Ted's Bogus Journey - hanno affrontato proprio la Morte, che tornerà per questa terza avventura. La saga ha dato inoltre vita ad una serie televisiva andata in onda nel 1992 con lo stesso titolo del primo film uscito nelle sale.

A scrivere la sceneggiatura di questo terzo capitolo ci sono sempre Ed Solomon e Chris Matheson, autori dei primi film, mentre Dean Parisot - noto per il suo lavoro in Dick & Jane: Operazione furto e RED 2 - ha confermato che sarà al timone della regia. Tra i produttori esecutivi coinvolti nel progetto figura anche Steven Soderbergh. Le riprese di Bill & Ted 3 dovrebbero iniziare questa estate.

Ultimamente Reeves sta vivendo un vero e proprio Rinascimento della propria carriera, legato al successo del franchise di John Wick e come vi abbiamo raccontato in un nostro approfondimento.