Bill & Ted 3: finalmente sappiamo quando inizieranno le riprese del film!

Secondo quanto riportato da Omega Underground, le riprese di questa nuova pellicola dovrebbero iniziare presto, anche se non prestissimo. Il terzo film su Bill & Ted vedrà tornare le due star dei primi due film, Keanu Reeves e Alex Winter. Ma vediamo quando sono previsti i lavori.

Il trequel inizierà le riprese a gennaio 2019, come riportato da Omega Underground. La storia troverà i due amici, ormai uomini di mezza età, che non se la passano particolarmente bene. Avranno entrambi una famiglia, certo, ma non hanno ancora esperito nulla di quelli che erano i loro sogni di diventare grandi star del rock.

I due, trovandosi nel fiume dei ricordi e di cosa poteva essere, decideranno di riprovarci e pare che ripercorreranno il fiume del tempo per rimettere le cose a posto. Lo script è affidato a Ed Solomon e nel cast ci sarà anche William Sadler.

Curiosi di vedere Bill & Ted 3?