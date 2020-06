Bill & Ted 3, il film con Keanu Reeves ha finalmente una nuova data d'uscita ufficiale

Dopo aver ammirato il primo trailer ufficiale di Bill and Ted Face the Music, ecco arrivare adesso l'agognata data d'uscita del film diretto da Dean Parisot e interpretato da Keanu Reeves e Alex Winter, posticipato a tempo indefinito pochi mesi fa a causa del Coronavirus e ormai vicinissimo all'approdo nelle sale.

Bill and Ted Face the Music prenderà infatti il posto del rimandato Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins, posticipato a novembre, il che significa che uscirà al cinema il prossimo 14 agosto, ora in via ufficiale.



Si tratta del terzo episodio di una saga demenziale che ha conquistato il pubblico, e anche qui ci ritroveremo ad affrontare le spassose avventure dei due protagonisti, improbabili salvatori dell'universo. Il tema centrale sarà ancora una volta il sodalizio artistico tra Ted e Bill, che li porterà al centro di ambientazioni fantascientifiche e di situazioni al limite dell'assurdo.

Questo terzo capitolo si propone di chiudere la trilogia iniziata nel 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventure e proseguita due anni dopo con Bill & Ted's Bogus Journey (Un mitico viaggio). Purtroppo la difficile distribuzione ne ha limitato il successo in Italia, dove non è infatti chiaro se e come arriverà questa terza avventura.

Visto il periodo d'oro che sta vivendo Keanu Reeves non dubitiamo che molti fan possano trovarlo interessante anche in un ruolo comico come questo. Intanto la star ha fatto sapere il motivo del suo ritorno per Matrix 4; dovremo attendere ancora un po' prima di rivederlo in John Wick 4.