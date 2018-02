Bill & Ted 3: Ed Solomon anticipa il ritorno di William Sadler nel ruolo della Morte

Lo sceneggiatoreha rivelato cheriporterebbenel ruolo della Morte. Recentemente Solomon ha condiviso i dettagli della trama sul tanto atteso sequel di, scherzando sulle avventure del film. Per il momento purtroppo il film rimane ancora in stand by visto che non ha ancora ottenuto i finanziamenti.

Il primo film della franchise comedy, Bill & Ted's Excellent Adventure, venne distribuito nel 1989 e metteva insieme la comicità demenziale con lo spirito fantascientifico tipico degli anni '80, sulla falsariga di Ritorno al futuro. Due giovanissimi Keanu Reeves e Alex Winter recitavano nei panni di due tizi californiani che viaggiano nel tempo e riportano personaggi famosi del passato. Nel 1991 il primo sequel, Bill & Ted Bogus Journey, con l'ingresso in scena del personaggio della Morte.

Ed Solomon ha rivelato che lui e il co-sceneggiatore Chris Matheson hanno inserito la Morte anche nel terzo capitolo. In un tweet Solomon ha parlato della recente intervista in cui prendeva in giro la trama di Bill & Ted 3. L'interprete della Morte, William Sadler, è intervenuto nella conversazione, sottolineando come stia tenendo le sue dita ossute incrociate nel caso il progetto del terzo capitolo si concretizzi.

La performance di Sadler in Bogus Journey era un palese omaggio all'interpretazione di Bengt Ekerot nel ruolo della Morte ne Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Nel film di Bergman, il cavaliere Max Von Sydow, gioca una partita a scacchi con la Morte, pur sapendo di non poter vincere. Ma le cose cambiano in Bill & Ted Bogus Journey, quando i protagonisti sfidano la Morte a vari giochi tra cui Battleship e Clue.

Bill e Ted la sconfiggono e la Morte diventa loro alleata.

Solomon aveva spiegato che Bill & Ted 3 avrebbe visto i due protagonisti, ormai di mezz'età, interagire con loro stessi da giovani.

Sembra che tutti quelli coinvolti nei film precedenti, tra cui lo stesso Keanu Reeves, siano interessati a tornare.