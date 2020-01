Bill & Ted 3: c'è anche Alex Winter nello spassoso spot Walmart del SuperBowl

Questo weekend è il weekend del Superbowl negli Stati Uniti, e come ogni anno l'appuntamento da non perdere è quello con gli spot che verranno trasmessi negli stacchi pubblicitari, alcuni dei quali dedicati ai film prossimamente al cinema e con star di lusso come protagonisti. Uno di questi coinvolge perfino Alex Winter.

Lo spot in questione è sponsorizzato dalla catena di supermercati Walmart e al suo interno vediamo praticamente una parata di star e personaggi amatissimi dal mondo dello spettacolo, tra appunto Alex Winter che esce da una cabina telefonica (ovviamente), a Flash Gordon (protagonista del film cult anni '80 amato anche dai personaggi di Ted), fino al cane "man in black" dell'omonima saga fantascientifica, fino ad arrivare agli iconici R2-D2 e C-3P0. Nello specifico, Alex Winter - nei panni di Bill - appare accanto a una versione più giovane di se stesso (purtroppo niente Keanu Reeves).

Bill & Ted Face the Music vedrà i nostri eroi cresciuti, diventati uomini di mezza età con delle figlie a carico: ma la loro missione, oltre al tentativo di entrare nel mondo della musica rock, sarà quella di salvare il mondo da un atroce destino.Ma di cosa parla questa saga strampalata? I due protagonisti sono Theodore Logan e Billy S. Preston, amici per la pelle con il sogno di una rock band tutta aloro; l’impresa, inizialmente ostacolata dal padre di Ted per gli impegni scolastici, diventa paradossale quando Rufus, un viaggiatore del tempo, incontra i due ragazzi per far conoscere loro i personaggi di Storia che dovranno studiare per l’esame scolastico.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi. La Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted. "Adorano la musica dei loro papà e vogliono aiutarli" ha spiegato lo sceneggiatore Chris Matheson. Per altri approfondimenti sull'amato attore canadese, che nel 2021 tornerà contemporaneamente in John Wick 4 e Matrix 4, vi rimandiamo all'Everycult su Matrix e all'Everycult su John Wick.

Bill & Ted Face The Music è previsto per il 21 Agosto 2020: sarà l’occasione buona per sdoganare definitivamente la saga fantademenziale anche in Italia?