Bill & Ted 3, i Beatles hanno aiutato il nuovo film con Keanu Reeves: ecco come

In una recente intervistata rilasciata ai microfoni di Variety per promuovere l'attesissimo Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo della saga, Keanu Reeves ha avuto modo di parlare insieme alla co-star Alex Winter del terzo capitolo della trilogia diretto da Dean Parisot, rivelando anche una fantastica curiosità.

L'obiettivo dei due protagonisti ormai 50enni è quello di scrivere la canzone più bella del mondo per salvarlo, il mondo. E nel film alla fine c'è, a quanto pare, e quando Variety chiede a Reeves come si sia sentito dopo averla ascoltata, l'attore risponde:



"Dean Parisot ha un ben background musicale alle spalle, dunque sapevo che eravamo in ottime mani con lui. Quando stavamo girando, comunque, non avevamo ancora trovato la canzone giusta, e fu allora che Dean cominciò a suonare Ob-La-Di, On-La-Da" dei Beatles, dicendoci 'so che i 113 battiti al minuto fanno sentire meglio, ma questa è una canzone che ne ha 100 e fa sentire alla grande'. Quindi sì, i Beatles hanno salvato Bill & Ted e ci hanno fatto sentire benissimo, tutto il gruppo, per tantissimi giorni, in continuazione".



Bill & Ted Face the Music vedrà i nostri eroi cresciuti, diventati uomini di mezza età con delle figlie a carico: ma la loro missione, oltre al tentativo di entrare nel mondo della musica rock, sarà quella di salvare il mondo da un atroce destino. Il film, uno fra i più attesi dell'anno grazie alla crescente popolarità della star di Matrix, uscirà nelle sale americane il 21 agosto 2020.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi: la Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Bill and Ted Face the Music uscirà in VOD e in alcune sale americane il 28 agosto 2020, mentre non c'è ancora una release ufficiale per il mercato italiano.

Per altri approfondimenti sull'amato attore canadese, che nel 2021 tornerà contemporaneamente in John Wick 4 e Matrix 4, vi rimandiamo all'Everycult su Matrix e all'Everycult su John Wick: Capitolo 2.