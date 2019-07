Bill Skarsgard definisce Pennywise più cattivo e arrabbiato in It: Capitolo 2

Nel corso di una recente intervista con Entertainment Weekly Bill Skarsgard, interprete di Pennywise il clown nella dilogia diretta da Andy Muschietti, ha spiegato come il mostro creato da Stephen King sarà molto diverso nel Capitolo Due rispetto a quello visto nel film del 2017.

Nel precedente capitolo infatti i giovani protagonisti riuscivano a sconfiggere It, ma non ad ucciderlo definitivamente: in Capitolo 2 dovranno affrontare le conseguenze del loro fallimento, una fra tutte il fatto che Pennywise sarà doppiamente crudele e vendicativo nei loro confronti.

"Questa volta sarà più spaventoso ed è più arrabbiato", ha spiegato Skarsgard. "Ci sono un paio di cose molto brutali nel film."

L'attore ha spiegato che sarà proprio il fatto di aver perso contro i ragazzini nel film precedente a spingere il clown verso nuove vette di malvagità: "E' sempre stato cattivo, quindi il senso del film non cambierà, tuttavia sembra che questa volta abbia un obiettivo in particolare. Nel primo capitolo lui, per la prima volta nella sua intera e millenaria esistenza, provava paura per se stesso. Ne è rimasto scioccato, perplesso, sorpreso. Non conosceva quell'emozione. Ha sperimentato sulla propria pelle qualcosa che per anni ha inflitto agli altri e ... diciamo che ci sarà un cambiamento."

Vi ricordiamo che It: Capitolo 2 arriverà in Italia dal prossimo 5 settembre.

