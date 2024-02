Bill Skarsgard arrestato in Svezia per possesso di droga! La sentenza

Guai con la legge per Bill Skarsgard: la star di IT è stata protagonista di un relativamente piccolo incidente qualche mese fa in Svezia, con la vicenda che è stata evidentemente tenuta sotto silenzio fino a quando, proprio in queste ore, il tribunale locale non si è pronunciato sulla sentenza da comminare all'attore.

Skarsgard, che non risulta al momento coinvolto nella serie prequel di IT Welcome to Derry, è infatti stato arrestato all'aeroporto di Stoccolma lo scorso ottobre dopo esser stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti (si tratta, per la precisione, di circa 2,5 grammi di marijuana): l'attore protagonista del Nosferatu di Robert Eggers ha quindi dovuto aspettare che la giustizia esaminasse il suo caso nel corso di questi mesi.

Il rischio che Skarsgard potesse trovarsi ad affrontare un soggiorno in carcere è comunque stato evitato: stando a quanto leggiamo, al nostro Bill toccherà soltanto pagare una cauzione pari a 40.000 corone svedesi (pari a circa 4000 dollari) per far sì che il suo debito con la giustizia svedese venga ritenuto estinto. Insomma, il nostro Pennywise ci penserà sicuramente più di una volta prima di andare a spasso con addosso sostanze non particolarmente ben viste, specie in aeroporti solitamente più che sorvegliati: la cauzione basterà come lezione?