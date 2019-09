Bill Skarsgard si dice pronto a tornare in un eventuale e originale IT: Capitolo Tre

Con 185 milioni di dollari incassati il tutto il mondo, il riuscito IT: Capitolo Due ha iniziato la sua corsa al boxoffice in modo convincente, anche se leggermente al di sotto del Capitolo Uno, tirandosi inoltre dietro molte più critiche e portando comunque a conclusione l'opera di trasposizione del romanzo di Stephen King.

Muschietti si è spremuto fino allo stremo per cercare di rispettare al cuore l'anima del romanzo, con ammodernamenti e revisioni magari anche non richieste annesse, e recitare nei due film nei panni di Pennywise il Clown, concludendo la storia del Re dell'Orrore, è talmente piaciuto a Bill Skarsgard che si è detto super disponibile a tornare anche per un eventuale e totalmente originale Capitolo Terzo - sempre che King non faccia come Doctor Sleep prima e si inventi una nuova storia per IT.



Ha rivelato l'attore a Entertainmnet Weekly: "Dovrebbe avere il giusto tipo d'approccio, ovviamente. Il secondo film termina esattamente dove termina il libro, quindi siamo alla fine della storia raccontata. C'è però questo aspetto interessante di potere tornare indietro nel tempo prima della battaglia dei Perdenti, a decenni, secoli, millenni o milioni di anni prima. Lì potrebbe effettivamente esserci una storia che vale la pena esplorare, una mitologia da approfondire. Non sarebbe una storia tratta dal libro e avrebbe certamente un sapore indipendente all'interno però dello stesso Universo. Per me sarebbe molto divertente poterlo fare".



IT: Capitolo Due è attualmente in proiezione nelle sale italiane.