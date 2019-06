Bill Skarsgård sarà Thomas Gilbert Jr. nel film crime Gilded Rage da una storia vera

Secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, Bill Skarsgård sarebbe entrato nel cast di Gilded Rage, crime movie basato su una storia vera, nel ruolo del presunto criminale e assassino Thomas Gilbert Jr..

A scrivere e dirigere la pellicola ci sarà Charlie McDowell, con Jake Gyllenhaal e Riva Marker alla produzione tramite la loro casa di produzione, la Nine Stories. Jeremy Steckler, con la sua Conde Nast Entertainment risulta anche tra i produttori del film.

Gilded Rage si basera sull'articolo di Vanity Fair scritto da Benjamin Wallace che documenta i fatti di cronaca dell'assassinio di Thomas Gilber Sr., finanziere americano di Wall Street, avvenuto nel 2015. La sua morte era stata inizialmente indicata come suicidio, ma una successiva indagine provò che era avvenuta per omicidio. Skarsgård interpreterà quindi il figlio di Gilbert, Thomas Jr., arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre e che attualmente sta ancora aspettando l'esito del processo. Gilded inizialmente fu giudicato non colpevole dell'atto di omicidio di secondo grado, ma ha rifiutato i successivi accordi per un patteggiamento mentre la madre paga il conto per la sua difesa.

Skarsgård ha recentemente raggiunto la notorietà grazie alla sua terrificante interpretazione di Pennywise il clown nell'adattamento cinematografico di IT; il secondo capitolo del film, IT: Capitolo Due arriverà nelle sale a settembre sempre per la regia di Andy Muschietti e vedrà il Club dei Perdenti adulti 28 anni dopo gli eventi del primo film. L'attore è anche comparso nella serie antologica Castle Rock di Hulu, sempre tratta da Stephen King e lo rivedremo nel film Netflix The Devil All the Time, insieme a Tom Holland, Chris Evans, Mia Wasikowska e Robert Pattinson.