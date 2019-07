Bill Pope di Matrix, Baby Driver e Alita si occuperà della fotografia di Shang-Chi

Mentre Shang-Chi fa impazzire il governo cinese, diventando uno dei personaggi più popolari e attesi dei prossimi anni al cinema, l'annunciato adattamento cinematografico dell'eroe maestro di arti marziali diretto da Destin Daniel Cretton (Short Term 12) procede nei lavori di pre-produzione molto velocemente.

Al momento sappiamo che il cinecomic Marvel Studios dovrebbe cominciare ad essere girato nei primi mesi del 2020 n Australia, che sono già cominciati i casting per Shang-Chi e che nel cast tecnico troveremo il costumista di Matrix e Aquaman e il supervisore dei VFX di Captain Marvel, per un quadro generale davvero molto promettente. Così promettente, che l'ultima aggiunta lo rende davvero perfetto, visto che la Marvel ha assunto Bill Pope come direttore della fotografia del progetto.



Tra i vari credit di Pope spiccano sicuramente su tutti quelli relativi a Matrix, Spider-Man 2, Baby Driver e Alita Angelo della Battaglia, visto che ha lavorato con autori del calibro di Sam Raimi, Edgar Wright, Robert Rodriguez e James Cameron, scelto personalmente da loro e dimostratosi già un artista e maestrante valido e talentuoso.



Shang-Chi non ha ancora una data d'uscita ufficiale, che potrebbero però essere annunciata insieme a quelle di Vedova Nera e de Gli Eterni il prossimo weekend, al panel della Hall H dei Marvel Studios. Restiamo tutti in fervente attesa.